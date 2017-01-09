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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:29

YOZGAT (AA) - Yozgat, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 331 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yozgat'ta iki gündür aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

- Kayseri

Kayseri'de de kar yağışı nedeniyle 50 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Develi'de 6, Pınarbaşı'da 10, Sarız'da 25, Tomarza'da 5, Yahyalı ve Sarıoğlan'da 2'şer kırsal mahallenin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 7 ekip, 88 personel ve 45 araçla yürütülen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de de 51 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Balışeyh'te 8, Çelebi'de 3, Delice'de 15, Keskin'de 15 ve Sulakyurt'ta 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 33 iş makinesi ve 25 ekiple yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de ise kar yağışı nedeniyle 120 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez ve 6 ilçede oluşturulan 15 ekiple yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

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