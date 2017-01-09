Yatak odasındaki gizli bölümde kaçak sigara bulundu

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VAN (AA) - Van'da bir evin yatak odasının altındaki gizli bölümde 45 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvası mahallesindeki A.S'nin evinde arama yaptı.

Aramada, evin yatak odasının altında gizli bir bölüm olduğunu fark eden ekipler, burada gizlenmiş 45 bin paket kaçak sigara buldu.

Olayla ilgili A.S ve F.S gözaltına alındı.

Bu arada Van-Özalp karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta da 3 bin 240 paket sigara ele geçirildi, sürücü H.C hakkında işlem başlatıldı.