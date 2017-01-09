Olumsuz hava koşulları domates fiyatını etkiledi

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MERSİN (AA) - Mersin'de önceki hafta yaşanan sel nedeniyle birçok sera zarar görürken, Erdemli ilçesindeki seralarda yetiştirilen salkım domatesin fiyatı üretici tarafından 2,5 ile 3 lira arasından satışa sunuluyor.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı (EZO) Rasim Şahin, ilçedeki seraları ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yurdu etkisi altına alan kötü hava şartlarının özellikle Doğu Akdeniz'de sel felaketiyle birlikte kendini gösterdiğini, bunun da domates fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 gün önce örtü altında yetiştirilen domateslerin yeterli alıcısının bulunmaması nedeniyle fiyatının 70 kuruşa kadar düştüğünü ancak hava şartlarının değişmesiyle fiyatların bir anda yükseldiğini anlatan Şahin, "Mersin'de 20 gün önce domates fiyatları 70 kuruşken hava şartlarıyla birlikte 2,5 liraya kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesine en büyük etken Mersin bölgesinde yaşanan sel afeti ile soğuğun etkisi ve güneşli havanın olmaması. İklim şartları hasadı da etkiliyor. Normalde geçen yıllarda 1 hafta, 10 günde topladığımız domatesleri soğuk nedeniyle aşağı yukarı 20 gün, 1 aylık süre zarfında toplayabiliyoruz. Domates dalında güneş görmediği için bir türlü kızarmıyor bu da piyasada ürünün az olmasına neden oluyor. Domates piyasa arzını karşılamıyor ve fiyatların da yükselmesine neden oluyor." diye konuştu.

Şahin, ilçe genelinde örtü altında 20 bin dönüm alanda yaklaşık 200 bin ton domates üretildiğini, son yıllarda normal sofralık domatesin yanında salkım ve çeri domatesinin de üretilmeye başladığını aktardı.

Salkım domatesin halden 3 liraya yakın fiyatlarla satın alınıyor olmasının üreticinin yüzünün gülmesine neden olduğunu bildiren Şahin, "Domatesteki bu fiyatların ilerleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz." dedi.