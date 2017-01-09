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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Akçaabat'tan Haleplilere yardım

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:01
Akçaabat'tan Haleplilere yardım

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Halepliler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan gıda, giyim, yakacak ve diğer ihtiyaç ürünlerini taşıyan 6 tır, bölgeye uğurlandı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, ilçe merkezinde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Akçaabat'ın her ferdiyle kampanyaya destek verdiğini söyledi.

Akçaabat'ın kampanyaya sahip çıktığını dile getiren Yavuz, "6 tır semboliktir. Akçaabat, Trabzon ve bütün ülke olarak, millet olarak gönlümüzü açmışız. İhtiyacı olan herkese biz elimizi de gönlümüzü de yüreğimizi de açarız." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, bugün Türkiye'de misafir edilen 3 milyona yakın Suriyeli olduğunu belirterek, "Biz bu insanlara yardım ediyoruz ve bundan sonra da yardımcı olacağız. Önemli olan bu tür durumların bir daha yaşanmaması. Onun için her zaman diyoruz ki bizler tarih boyunca olduğu gibi her zaman dik ve diri olmak durumundayız. Milli ve manevi değerlerimizi her zaman yaşatmak ve canlı tutmak zorundayız." dedi.

Vali Yavuz, kampanya destek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara da teşekkür etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise Akçaabat'ın güzel bir birliktelik sağladığını ve kısa süre içerisinde 6 tır dolusu malzeme topladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi ve Diyanet Vakfının öncülüğünde, siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katkılarıyla yürütülen kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlar, dualarla bölgeye uğurlandı.

Törene, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

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