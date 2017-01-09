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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:06

TOKAT (AA) - Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümü ulaşıma kapandı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da aksamalara yol açan kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Reşadiye ve Niksar arasındaki bölümü trafiğe kapandı.

Bölgede etkili kar yağışının yanı sıra ağır vasıtaların kayması ve bazı araçların yoldan çıkması nedeniyle çift yönlü kapanan karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de sürücüleri yol kenarındaki dinlenme tesisine yönlendiriyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı bölgede ekipler çalışmaları güçlükle yürütüyor.


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