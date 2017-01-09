Yurtta kış

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Çağlayan, Tekir Mahallesi ve Bozoğlan mevkisi ile tüneller bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor. Tekir Mahallesi'nde elektrik direklerinde meydana gelen arızadan dolayı bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Karayolları ekipleri, karayolunu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor.

Bu arada Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ve ertesi gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10-11 Ocak'ta ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği kaydedildi.