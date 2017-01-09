09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:27

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Çağlayan, Tekir Mahallesi ve Bozoğlan mevkisi ile tüneller bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor. Tekir Mahallesi'nde elektrik direklerinde meydana gelen arızadan dolayı bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Karayolları ekipleri, karayolunu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor.

Bu arada Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ve ertesi gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10-11 Ocak'ta ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Kavga ihbarı üzerine gelen polisler tatlıyla karşılandı
YEREL

KAVGA İHBARI ÜZERİNE GELEN POLİSLER TATLIYLA KARŞILANDI
Şehit Açıkgöz son yolcuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT AÇIKGÖZ SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI