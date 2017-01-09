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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Suriyelilere 11 tır insani yardım

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:28
Suriyelilere 11 tır insani yardım

HATAY (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı ve AK Parti teşkilatlarınca temin edilen 11 tır insani yardım, ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırılacak.

İstanbul'dan yola çıkan 11 tırlık yardım konvoyu, Hatay'ın Yayladağı ilçesine geldi. Un, su, kuru gıda, elbise, çocuk maması ve battaniyeden oluşan malzemeler, insani yardımların geçişi için açılan Güveççi Mahallesi sınırına getirildi.

Burada Suriye tarafındaki araçlara nakledilen yardımlar, Türkmendağı ve Yayladağı sınırındaki kamplarda kalan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Suriye sahil bölgesi yardım dağıtım sorumlusu Muhammed Kömürcü, yaptığı açıklamada, malzemelerin Suriyelilere ulaştırılacağını belirterek, "Yardımların gönderilmesinde emeği geçen başta Türk Kızılayı olmak üzere tüm hayırseverlere Suriye halkı olarak teşekkür ederiz. Yayladağı sınırı yakınlarındaki bölgeye çoğu insan geçen yıl kaçmıştı ve ilk kışlarını yaşıyorlar. O nedenle her türlü yaşam malzemelerine ihtiyaçları var." dedi.

Son günlerdeki yağışlar nedeniyle insanların daha da zor günler geçirdiğini vurgulayan Kömürcü, bölgeye yardımların devam etmesini istedi.

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