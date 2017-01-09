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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de askerlerle vatandaş halay çekti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:59

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kayak merkezine giden vatandaşlar, bölgede nöbet tutan askerlerle halay çekti.

Terör örgütüne yönelik operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari'de vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek kente 12 kilometre uzaklıktaki Merga Bütan Kayak Merkezi'ne akın ediyor.

Hafta sonu tatilininin yanı sıra hafta içinde de güzel vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşların güvenliği için sürekli nöbet tutuyor.

Piknik amacıyla merkeze gelen vatandaşlar, araçlarında açtıkları müzik eşliğinde güvenliklerini sağlayan askerlerle kol kola girerek halay çekti.

Renkli görüntülerin yaşandığı merkezde, askerlerlerle birlikte eğlenceli zaman geçiren vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yıllardır özlemini çektikleri tabloyu yeniden yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, huzur ortamının aynı kararlılıkla devam etmesini diledi.

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