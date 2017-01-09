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ANKARA (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtti.

Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin halkın haber alma ve bilgi edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan en önemli meslek gruplarından biri olduğunu vurguladı.

Meslek etiğine tam bir bağlılıkla vatandaşların gözü, kulağı ve dili olan basın mensuplarının, demokrasinin güçlenmesinde önemli bir rol aldıklarının da göz ardı edilemez bir gerçek olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Gazeteciler demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ülkemizin bütünlüğüne kastedilen 15 Temmuz darbe girişiminde de görüldü ki gazetecilerimizin ülkemizin barış, huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yayınlarının da katkısıyla milletimiz, ülkesinin birlik ve bütünlüğünü canı pahasına korumak için sokaklara dökülmüş, kararlılıkla mücadele etmiştir. Evrensel hukuki ve insani değerleri koruyarak, mesleklerini en iyi şekilde icra eden basın çalışanlarımız olduğu sürece de Türkiye, milletiyle bölünmez bir bütün olarak bugün kardeşliğimize kasteden terör ve benzeri tüm tehditlerin üstesinden gelecek, çok daha parlak, çok daha aydınlık bir geleceğe kavuşacaktır. Bu düşüncelerle basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, tüm medya mensuplarımıza başarılar diliyorum."