Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANTALYA (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına devam etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını teknik direktör Igor Tudor yönetiminde konakladığı otelin sahasında sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan hazırlık maçının ardından yenilenme çalışması yapan Kardemir Karabüksporlu futbolcular, antrenmana koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonlarıyla başladı. Sonrasında iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü pas çalışmasına devam ederken, diğer grup kondisyon idmanı yaptı.

Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sakatlanan yeni transfer kaleci Oleksandr Rybka ile Barış Başdaş, antrenmana katılmadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Fildişi Sahilli Traore, Malili Yatabare ve Gabonlu Poko da idmanda yer almadı.

Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına 11 Ocak Çarşamba gününe kadar Belek'te devam edecek.