15 Temmuz şehitleri anısına 4 günde 550 ünite kan bağışı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da 15 Temmuz şehitleri anısına "Vatan sana kanım feda" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında 550 ünite kan bağışlandı.

Türk Kızılayı Giresun Şubesince gerçekleştirilen kampanyaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Meydanı'ndaki kan toplama merkezinde 4 gün boyuncu Giresunlular kan bağışladı.



Türk Kızılayı Giresun Şube Başkanı Murat Cansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında 12 bin 670 ünite kan topladıklarını belirtti.

Bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına "Vatan sana kanım feda" sloganıyla gerçekleştirdikleri kampanya kapsamında 5-8 Ocak'ta 550 ünite kan topladıklarını aktaran Cansız, bunun güzel bir rakam olduğunu dile getirdi.

Cansız, kan bağışı için Giresun'un ayağa kalktığını ifade ederek, "Bölgeye baktığımız zaman Giresun çok mükemmel kan verdi. 4 günlük kampanyaya Giresun halkının ilgisi çok yoğundu. Ben kan veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mükemmel bir kampanya oldu." diye konuştu.

Kan konusunda da Doğu Karadeniz'de birinci durumda olduklarını söyleyen Cansız, "Giresun olarak baktığımızda kan sıkıntımız yok. Bizim bölgemizde de kan sıkıntımız yok, ihtiyaca cevap verecek durumdayız." dedi.

Cansız, Türk Kızılayı Giresun Şubesi olarak yarın iki tır yardım malzemesini Haleplilere göndereceklerini de sözlerine ekledi.



