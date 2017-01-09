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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de dolu etkili oldu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:26

MERSİN (AA) - Mersin merkezde dolu yağışı etkili olurken zaman zaman da sulu kar yağdı.

Kentte öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer ararken araçların üzeri beyaza büründü.

Bazı vatandaşların araçların üzerinde oluşan dolu birikintisine yazılar yazdığı görüldü. Dolu yağışının sulu kara çevirmesiyle zaman zaman araç trafiğinde de yoğunluk yaşandı.

- Fırtına uyarısı da yapıldı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için yarın kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de başlayacak yağışlı sistemle birlikte rüzgarın, Mersin'in genelinde güney yönden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü daha önce, Mersin için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunup, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarmıştı.

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