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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:04

TOKAT (AA) - Tokat'ta yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümü, ekiplerce yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümünde 4 saat süren kar temizleme çalışmasının ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği güzergahta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.





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