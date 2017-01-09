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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Süpermarketteki bıçaklı soygun

09 Ocak 2017 Pazartesi, 19:11

ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde bir süpermarketten bıçak zoruyla 15 bin lira para çalan iki kişi ile onlara yardım eden süpermarket çalışanı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Aralık günü Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir süpermarkete giren kar maskeli ve bıçaklı 2 kişi, kasadaki 15 bin lira ve cep telefonunu gasbederek kaçtılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları incelemesi ve yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, müşteki olarak ifadesi alınan işyeri çalışanı Ş.O'nun, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar H.Ş. ve T.Ç. ile birlikte hareket ettiğini tespit ettiler.

Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanırken, Ş.O'nun ikametinde yapılan aramada 4 bin 400 lira para ele geçirildi. Paranın, yağmalanan para ile iki cep telefonu alınması ve daha sonra bu telefonların ikinci el olarak satılması sonucu sağlanan para olduğu belirlendi. Para, süpermarket sorumlusuna teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Karşıyaka Mahallesi Kara Yusuf Caddesi'ndeki bir süpermarkete kapanış saati yaklaşırken gelen kar maskeli ve bıçaklı 2 kişi, iş yerindeki kadın çalışanı tehdit ederek, kasadaki yaklaşık 15 bin lira ile cep telefonunu gasbederek motosikletle kaçmışlardı.

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