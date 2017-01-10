Hasta çocuk belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rahatsızlanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kalan çocuğu 4 saatlik çalışmanın ardından hastaneye yetiştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM), Elbistan ilçesine bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde bir çocuğun hastalandığı, buraya giden paletli ambulansın da mahsur kaldığı yönünde ihbar geldi.

AKOM ekipleri ihbarı değerlendirerek, kısa sürede mahalleye hareket etti. Dört saat süren bir yol açma çalışmasının ardından mahalleye ulaşan AKOM ekipleri, yüksek ateş ve kusma şikayeti olan 7 yaşındaki Sümercan Genç'e ulaştı.

Jandarmanın da eşlik ettiği kurtarma da ekiplerce araca alınan Genç, Karahasanuşağı grup yoluna kadar getirilerek, burada hazır bekletilen 112 acil servis ekiplerine nakledildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine götürülen Genç, tedavi altına alındı.