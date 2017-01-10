Samsun'da cinayet

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sedat Atik (30), Çınarlık Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda park ettiği aracından inip 9 yaşındaki oğluyla evine doğru yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun'daki özel bir hastaneye kaldırılan Atik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.