Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak Bulvarı'nda aynı yönde seyreden, aralarında öğrenci servisinin de bulunduğu 5 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.
Kazada araçlardaki Mehmet Yıldız, Hüseyin Güneş ve Avni Geçgel ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 öğrenci yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı bir süre aksadı.