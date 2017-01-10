10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

10 Ocak 2017 Salı, 10:03

MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Minimum sıcaklıklarda 1-3 derecelik düşüş, maksimum sıcaklıklarda ise önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın Adıyaman'da kuzey, Elazığ'da doğudan orta, diğer illerde ise değişik yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Bunların yanı sıra sis ve pus nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Öte yandan, Malatya'da kar yağışı nedeniyle 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kuluncak'ta 13, Pütürge'de 13, Hekimhan'da 13, Arapgir'de 10, Akçadağ'da 9, Darende'de 7, Battalgazi'de 5, Doğanyol'da 4, Arguvan'da 3, Doğanşehir'de 3, Kale'de 3 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 31 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

İLGİLİ HABERLER

Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI KURTARILDI
Başkan Gürkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Vali Toprak'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNE KUTLAMA
MGTC Başkanı Deniz: &quot;Basın gücünü halktan almaktadır&quot;
YEREL

MGTC BAŞKANI DENİZ: "BASIN GÜCÜNÜ HALKTAN ALMAKTADIR"
Kar nedeniyle mahsur kalan hasta kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN HASTA KURTARILDI
Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ EVİ YANAN MERSEDES KADİR'E YARDIM ELİNİ UZATTI
Çakır STK temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL

ÇAKIR STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Darende'den Halep'e 5 tır yardım
YEREL

DARENDE'DEN HALEP'E 5 TIR YARDIM
Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN BİSİKLET TURU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'daki teröre tepki mitingi
YEREL

MALATYA'DAKİ TERÖRE TEPKİ MİTİNGİ
olat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

OLAT 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Darendespor Kulübü yeniden açıldı
YEREL

DARENDESPOR KULÜBÜ YENİDEN AÇILDI
Erkoç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
YEREL

ERKOÇ'TAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Malatya Park AVM 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

MALATYA PARK AVM 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Malatya'dan Halep'e insani yardım
YEREL

MALATYA'DAN HALEP'E İNSANİ YARDIM
TED Malatya Koleji güreşte bölge şampiyonasına katılacak
YEREL

TED MALATYA KOLEJİ GÜREŞTE BÖLGE ŞAMPİYONASINA KATILACAK
MGC Başkanı Haydar Karaduman:
YEREL

MGC BAŞKANI HAYDAR KARADUMAN:
Bakan Tüfenkci'den Malatya'ya müjde
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN MALATYA'YA MÜJDE
Başkan Çakır 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Evi yanan Mersedes Kadir'e yardım yağıyor
YEREL

EVİ YANAN MERSEDES KADİR'E YARDIM YAĞIYOR