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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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"Şimdiki hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak"

10 Ocak 2017 Salı, 11:27

GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp basın sözcüsü Şükrü Kocuk, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti.

Kocuk, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerden kurulu bir kadroyla sezona ligde kalma hedefiyle başladıklarını bildirdi.

Geride kalan 14 hafta sonunda alınan başarılı sonuçların lig hedefinin yeniden revize edilmesini sağladığına işaret eden Kocuk, "Öncelikle ligde kalma parolasıyla bu yola çıkmıştık, daha sonra hedefimiz gidebildiğimiz yere gitmekti. Geride kalan 14 haftada ortaya konan başarılı sonuçlar, hedefimizi yeniden revize etmemizi sağladı. Şimdiki hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak." ifadelerini kullandı.

Kocuk, genç oyuncuların performanslarından son derece memnun olduklarını, Türkiye'de bu sezon ses getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sezon başında takımın geleceği konuşuluyordu. Şimdi geriye dönüp baktığımızda gençlik projesinin ses getirdiğini ve tüm basketbol camiasının odak noktası haline geldiğimizi görüyorum. Bu forma için başa baş, kora kor mücadele eden bir oyuncu topluluğumuz var. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Yeter ki bu takımı herkes sahiplensin, daha çok destek alalım."


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