GÜNCELLEME - Karaman'da ev yangını: 3 ölü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gül Pazar Mahallesi'nde Kemal Sağlam'a (42) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken ahşap ev çöktü. Yangında baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep (19) ve Ebru (8) hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybeden Zeynep Sağlam'ın liseden geçen yıl mezun olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı, annelerinin ise beyin kanaması sonucu 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Polisevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çıkan yangında baba ve 2 kızının hayatını kaybettiğini söyledi.

Evin ahşap ve üzerinin çinko kaplı olması nedeniyle yangının söndürülmesinde aksamaların yaşandığını belirten Tapsız, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Evde Ermenek Belediyesi çalışanı Kemal Sağlam ve 2 kızının kaldığını dile getiren Tapsız, "Bundan sonra böyle acılar yaşamayalım. Yangının çıkış nedeni belli değil. Olay çok yeni, büyük ihtimalle sobadan kaynaklandığı düşünülüyor. Kış şartlarını, evlerin sobalı ve ahşap olduğunu düşünürsek ama yine de bunlar kesin bilgi değil. Emniyetin ve itfaiyenin çalışmaları sonrasında kesin bilgi kamuoyuyla paylaşılır." diye konuştu.

Tapsız, sobalı evlerde oturan vatandaşlara da dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.