Trakya'da kış

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, bazı ilçelerden İstanbul'a ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 66 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 1,5 metreyi aştı, Kofçaz ve Vize ilçesinde 20, Pınarhisar'da 15, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 25 santimetre ölçüldü.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kofçaz-Kırklareli, Vize-İstanbul karayolları ulaşıma kapandı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Demirköy, Kofçaz, Vize ve Dereköy Sınır Kapısı yollarında bir çok araç yolda kaldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce ulaşıma kapanan 105 köy yolunu dün açtıklarını ancak bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 köy yolunun yeniden kapandığını söyledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğünü belirten Eser, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiğini aktardı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise Demirköy ilçesinde zincirsiz araçların trafikte ilerlemesine izin vermiyor.