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RİZE (AA) - Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Iain Anderson, 2016'yı zarar etmeden kapattıklarını belirterek, "Bu da Çayeli Bakır İşletmelerinin kar etmediği bir yıl olmuş oldu." dedi.

Anderson, kentteki bir restoranda bir araya geldiği basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Anderson, gazeteciliğin önemli ve zor bir görev olduğunu söyledi.

Çayeli Bakır İşletmelerinin çalışmalarına da değinen Anderson, dolardaki artıştan olumsuz etkilendiklerini ifade etti.

Anderson, 2016'yı neredeyse ucu ucuna zararla kapatma gibi bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "2016'yı zarar etmeden kapattık. Bu da Çayeli Bakır İşletmelerinin kar etmediği bir yıl olmuş oldu. İnşallah 2017 yılı bizim açımızdan biraz daha iyi olur. Yıllık 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 300 bin ton aralığında cevher üretiyoruz. O hedef bu yıl değişmedi. O miktarı yine yakalayacağımıza inanıyorum. 2017 yılında 1,2 milyon ton ham cevher üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Çayeli Bakır İşletmelerinde rezervlerin sonuna gelindiğini dile getiren Anderson, şöyle devam etti:

"Kapanma aşamasına yaklaşıyoruz. Madenin kapanması biraz da metal fiyatları ile ilgili. Mevcut fiyatlara göre 2020-2021 civarında kapatacağımızı öngörüyoruz. Metal ve bakır fiyatları biraz daha yükselirse o zaman belki madencilik faaliyetlerimiz uzayabilir. Maden ömrü ile metal fiyatları arasında bir ilişki var. Çünkü metal ve bakır fiyatları düştükçe bizim işleyeceğimiz karlılık oranı mevcut olan rezervin miktarı azalıyor. Fiyatlar yükseldikçe o zaman düşük metal cevherleri de işleyebiliyoruz. Madencilik bizim açımızdan daha çok zorlaşmaya başlıyor."

53 Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak, günün anısına Genel Müdür Anderson'a plaket verdi.











