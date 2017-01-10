Yurtta kış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AYDIN (AA) - Aydın'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, bir ilçede de tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın'ın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Koçarlı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 25 mahallede yol ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı vatandaşlar ise karın tadını çıkarıp fotoğraf çektirdi.

Kar yağışı nedeniyle Karacasu ilçesindeki tüm okullar bugün tatil edilirken, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Yenipazar ve Efeler ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak ve ulaşıma kapanan köy yollarının açmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin yer yer 30 santimetreyi geçen karla mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, Koçarlı, Söke, Karpuzlu, Nazilli, Yenipazar, Karacasu, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinin yağış alan köylerinde, 15 küreme ekibi, 7 tuzlama ekibi, 9 acil müdahale ekibinin çalışma yürüttüğü ifade edildi.