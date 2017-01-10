Suriyeli yetimlere nakdi yardım

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki konaklama tesislerinde kalan 600 Suriyeli yetim çocuğa nakdi yardımda bulunuldu.
Akçakale Kaymakamlığı tarafından Hılful Fudul ve Selamet derneklerinin katkılarıyla Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde düzenlenen törende, 600 Suriyeli yetim çocuğa toplam 380 bin lira nakdi yardım yapıldı.
Kaymakam Selçuk Yosunkaya, törende yaptığı konuşmada, Suriyeli yetim çocukları sevindirdiklerini belirtti.
Çeşitli hediyeler de dağıttıkları çocukların gözlerindeki sevinci görebildiklerini kaydeden Yosunkaya, katkıları dolayısıyla dernek yetkililerine teşekkür etti.