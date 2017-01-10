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MERSİN (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı sırasında yaralanan Mersinli Uzman Çavuş Uğur Yılmaz babaevine geldi.

Mut ilçesindeki evine gelen Yılmaz'ı Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahraman askere Türk bayrağı hediye eden Yılmaz, "Biz buralarda rahat rahat evimizde oturuyorsak sayenizde oturuyoruz. Biz sizlere ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz." dedi.

Uğur Yılmaz, çatışma sırasında patlamanın etkisiyle sürüklendiğini, ayaklarından ve sırtından yaralandığını ifade ederek, "Ameliyat olmadım. Doktorların zamanla iyileşeceğimi söylemeleri üzerine babaevime geldim. İnşallah kısa zamanda iyileşip birliğime dönmek istiyorum. Orada bir kişiye bile ihtiyaç var." dedi.

Yılmaz'ın 6 aylık hamile eşi Ümmü Yılmaz da eşinin iyi olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.