Yıldırım isabet eden uçak zorunlu iniş yaptı

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MUĞLA (AA) - Almanya'dan, devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya gitmek üzere havalanan, Almanya 3. Lig takımlarından Rot-Weiss Erfurt kafilesini taşıyan uçak, yıldırım isabet etmesi sonucu Dalaman Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'nın Erfurt kentinden Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Germania Havayollarına ait GMI 6334 uçuş numaralı uçağa, Türk hava sahasına girmesinin ardından yıldırım isabet etti.

Uçak, yıldırım çarpması ve kötü hava koşulları nedeniyle Dalaman Havalimanı'na zorunlu ve acil iniş gerçekleştirdi.

Uçakta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dalaman'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle uçağın Dalaman Havalimanı'nda beklediği bildirildi.