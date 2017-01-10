Görme engellileri anlamak için gözlerini bağladılar

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DÜZCE (AA) - Türkiye Beyazay Derneği ve Düzce Belediyesince, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında, engelliler için farkındalık etkinliği yapıldı.

Düzce Özel Eğitim Mesleki Eğitimi Merkezi'ni ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, okul hakkında yetkililerden bilgi aldı, atölyeleri gezdi.

Daha sonra Türkiye Beyazay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Nurullah Çelebi tarafından gözleri bantlanan Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve 3 gazeteci, yemekhaneye baston yardımıyla gitmeye çalıştı.

Dana önceden hazırlanan tabakları alarak yemeğini gözleri bağlı şekilde yiyen Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engellilerin yaşadıklarını hissedebilmek için gözlerini kapatarak yemek masasını bulduklarını söyledi.

Görme engellilerinin işinin çok zor olduğunu bir kez daha yaşayarak anladıklarını belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Görme engellilerimiz için cadde ve sokaklarda yapmış olduğumuz yürüme bantlarının ne kadar önemli olduğunu, onların hayatını kolaylaştırmanın ne kadar önemli bir görev olduğunu biraz daha iyi anlamış olduk. Bunu yaşamadan anlamak mümkün değil. Belki çok kısa bir süre gözlerimiz bağlıydı ancak görme engellilerimiz bir hayat boyu hissederek yaşıyorlar." şeklinde konuştu.

Keleş, belediye olarak görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak adına ciddi faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek vatandaşların ve esnafın görme engellilere yardımcı olmalarını istedi.



