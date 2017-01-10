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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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"Dört Mevsim Bolu" projesinin ilk filmi çekildi

10 Ocak 2017 Salı, 15:47

BOLU (AA) - Yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği tatil mekanlarından Bolu'nun doğal güzelliklerinin mevsimlere göre çekilecek filmlerle tanıtılacağı "Dört Mevsim Bolu" projesinin ilk filmi "Sonbahar" tamamlandı.

Bolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tabiat güzelliklerinin Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya ulaştırılmasının hedeflendiği proje kapsamında Bolu ve tüm ilçelerinde yapılacak çekimlerle, sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde tabiat güzelliklerinin sergileneceği seri tanıtım filmleri yapılacak.

"Sonbahar" filmi ile başlayan ve bir yılda tamamlanacak projede, kentin tabiat güzellikleri, tüm ilçelerini de içine alacak şekilde mevsimlere göre ayrı filmler halinde yansıtılacak. Her biri 8-10 dakikalık mevsim filmlerini içeren 4 tanıtım filminin tamamlanmasının ardından "Dört Mevsim Bolu" adlı 25-30 dakikalık bir belgesel de hazırlanacak. Proje kapsamında ayrıca 1-2 dakikalık spot filmler de oluşturulacak.

Ayrıca filmlerin, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Rusça versiyonları da hazırlanacak.

Projenin ilk filmi olan "Sonbahar"da, Yedigöller'den Gölcük'e, At Yaylası'ndan Ayıkaya'ya, Mudurnu’dan Göynük'e, Seben’den Kıbrısçık'a, Dörtdivan'dan Yeniçağa'ya, Gerede’den Mengen'e sonbaharın izleri ve yaşanan mucizevi dönüşüm anlatılıyor.

Kanyonlardan yürüyüş rotalarına, göllerden ormanlara, yaylalara kadar manzaraları aktaran film, izleyicileri, Bolu’da sonbaharı keşfetmeye davet ediyor.

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