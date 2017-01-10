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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de 4 ilçenin içme suyu sıkıntısı 2019'da sona erecek

10 Ocak 2017 Salı, 16:03
Mardin'de 4 ilçenin içme suyu sıkıntısı 2019'da sona erecek

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit, Midyat, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinin su sıkıntısı 2019'da son bulacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Mardin ve ilçelerinin uzun vadede içme ve kullanma su sorununu ortadan kaldıracak içme suyu projelerinde çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.

Fiziki gerçekleşmenin 32,94 kilometre uzunluğundaki Dargeçit İçmesuyu İsale Hattı'nda yüzde 90'a, Yeşilli İçmesuyu İsale Hattı'nda yüzde 84'e, Midyat İçmesuyu İsale Hattı'nda yüzde 69'a ve Ömerli İçmesuyu İsale Hattı'nda ise yüzde 63'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, projelerin tamamlanmasıyla 4 ilçede yaşayan 135 bin kişinin içme suyu ihtiyacının 2045'e kadar giderileceği aktarıldı.

DSİ tarafından 2003-2016 yılları arasında Mardin'e 7 milyar 537 milyon lira yatırım yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2003 yılından bugüne kadar Mardin’de bir tesisi tamamlayarak 377 bin 850 kişiye yılda 58,6 milyon metreküp içme suyu temin ettik. 2019 yılı sonuna kadar 4 tesisi daha hizmete alarak 35 kişi için yılda 25,1 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacağız."

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