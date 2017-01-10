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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

10 Ocak 2017 Salı, 17:12
Tokat'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi tedavi altına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gül Sokak'ta çocuklarının da kaldığı apartmanın 3. katında yaşayan Fadime (73) ve Ahmet Ulutaş (72) çiftinden sabah saatlerinde haber alamayan yakınları daireye girdi.

Evde çifti hareketsiz halde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede Fadime Ulutaş'ın öldüğünü tespit etti. Durumu ağır olan Ahmet Ulutaş ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ulutaş buradan yapılan müdahalenin ardından, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Fadime Ulutaş'ın cesedi de incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin, yakınları olay sonrası gözyaşı döktü.


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