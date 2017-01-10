Kadın girişimci KOSGEB desteği ile lastik dükkanı açtı

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BARTIN (AA) - Bartın'da bir kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB’den aldığı hibe desteğiyle oto lastik tamiri dükkanı açtı.

Bartın’da yaşayan 33 yaşındaki Emine Soysal, 2013'te gittiği "Hibe Destek Programı Girişimcilik Kursu"ndan girişimcilik sertifikasını aldı. 2016 yılına kadar iki buçuk yıl çay ocağı işletmeciliği yapan girişimci, daha sonra eşi Ahmet Soysal ile çay ocağını kapatarak KOSGEB’in girişimcilere verdiği 50 bin lira desteği alarak oto sanayi sitesinde lastik tamiri dükkanı açtı.

Bir çocuk annesi Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda çeşitli işlerle uğraştığını, 2013'te KOSGEB İl Müdürlüğünün düzenlediği kurslara giderek girişimcilik sertifikasını aldığını söyledi.

Oto lastik tamiri dükkanı açana kadar iki buçuk yıl çay ocağı işlettiğini anlatan Soysal, "Çay ocağını 2016'da kapattıktan sonrada böyle bir işe girişmeye karar verdik. Devletimizden Allah razı olsun. 50 bin liralık bir hibeyle bu dükkanı açtık. Açtığımız bu dükkanda oto lastik tamiri, jant, akü gibi servis ve bakım hizmetleri, eşimle bu tür işleri yapıyoruz." diye konuştu.

KOSGEB Bartın İl Müdürü Abdurrahman Usta da "Hibe Destek Programı"nın yaklaşık 6-7 yıldan beri girişimcilere desteğini sunduğunu ifade etti.

Desteğin, 2016 yılının başında 100 bin lira olduğunu belirten Usta, "Bu bayan girişimcimiz eğitimini 2013'te tamamlamış. Bize aralık ayında müracaat etti, biz de kabul ettik. Başvurusu kapsamında da lastik tamirhanesine aldığı 30 bin lira değerindeki makinelerin yüzde 90’ını hibe olarak ödemesini yaptık. Müracaatlar, Türkiye’de genelde unlu mamul ve ev yemekleri üzerine olur fakat bayan girişimcinin başvurusu bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi." diye konuştu.