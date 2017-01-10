Burdur'da kar yağışı

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BURDUR (AA) - Burdur'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karayolları ekipleri Burdur-Antalya Karayolu'nun açık tutulabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Çeltikçibeli ile Kurna rampalarında araçlarına zincir takmayan sürücüler nedeniyle yolda tıkanmalar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile bu bölgeleri açık tutmaya çalışıyor. Yolda ilerleyemeyen kamyon sürücüleri ile otomobil sürücüleri, yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı.

Köy yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu arada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bucak ilçesinde öğleden sonra okulların tamamında, Burdur merkez ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.