Fenerbahçe'nin Antalya kampı

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ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çalıştı. İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin transferinde ismi takas için geçtiği iddia edilen ve 6 Ocak'ta başlayan kampa alınmayarak İstanbul'da bırakılan Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, Antalya'ya geldi. Chahechouhe, kampın bitimine iki gün kala antrenmana çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte dedesinin rahatsızlığından dolayı ülkesi Hollanda'ya giden Robin van Persie ile Denizlispor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Arnavutluk'un Partizani takımıyla özel maç yapacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.