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YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
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Çankırı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 20:24

ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği ifade edilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca terör örgütü FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili Çankırı merkezli 7 ilde operasyon yapılmış olup şu an için toplam 10 kişi gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.




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