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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"

10 Ocak 2017 Salı, 22:57
"İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"

ANKARA (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" sahiplerine verildi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, sendikanın 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, toplumsal barış, birlik ve beraberlik gerektiren bütün konularda uzlaştırıcı, milli iradeye uygun adımlar attıklarını belirtti.

Trafik kazası sonucu 2010'da yaşamını yitiren sendikanın eski genel sekreteri İbrahim Keresteci anısına dağıtılan basın ödüllerinin bu yıl yedinci kez verildiğini aktaran Turbay, basının, demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti. Turbay, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tanklara, jetlere, helikopterlerden yağmur yağarcasına sıkılan kurşunlara aldırış etmeden kamerasını, fotoğraf makinesini, mikrofonunu kaparak meydanlara çıkan ve milli duruşuyla önemli demokrasi sınavını başarıyla veren cesur yürekli gazetecilerimiz. Sizlerle ne kadar iftihar etsek azdır." diye konuştu.

Turbay'ın konuşmasının ardından ödüle layık görülen kurumların temsilcilerine ödülleri verildi.

"Haber ajansı" kategorisinde Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü. AA'nın ödülünü Genel Müdür Şenol Kazancı adına İç Haberler Editör Yardımcısı Dilara Küçükerdoğan aldı.

AA foto muhabirlerinden Bülent Uzun, Murat Kaynak, Ahmet İzgi, Cem Özdel, Okan Özer, Binnur Ege Gürün, Gökhan Balcı, kameramanlar Engin Çorlu ve Fatih Başaran ile muhabir Melike Kınacı ödüle layık görüldü.

Habertürk, Yeni Şafak, Milat, Milli Gazete, Milliyet, Sabah, Star, Türkiye ve Yeni Akit'in aralarında bulunduğu gazeteler ile TRT Haber, Kanal 7, Kanal A, A Haber, Kanal 5, KON TV, TGRT Haber, TV Net ve Yeni Akit TV'ye de ödül verildi.




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