Kütahya'da otobüs tıra çarptı: 1 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu bölgede kayan yolcu otobüsünün tıra çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.
Yalova'dan Konya'ya sefer yapan Bahri Adıgüzel yönetimindeki 42 DJ 808 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 11. kilometresinde, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisindeki yolda kayarak aynı yönde giden Zeki Evcik'in kullandığı 41 R 8040 plakalı tıra çarptı.
Kazada, ön koltukta oturan otobüs muavini Fatih Kavak sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Kavak, 112 Acil Servis ekiplerince, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 38 yolcu, olay yerine gelen başka bir otobüse nakledildi.