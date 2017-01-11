Akseki-Seydişehir karayolunda araç geçişine izin verilmiyor

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ANTALYA (AA) - Kar yağışı, buzlanma, tipi ve fırtına nedeniyle dün trafiğe kapanan, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bugün de araç geçişine izin verilmiyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve bu sabaha kadar devam eden kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırsal alandaki birçok mahallenin yolları kapanırken merkezde kar kalınlığı 70 santimetreyi aştı. Akseki merkezde bazı dükkan biriken kar nedeniyle çatıları çökerken, Fakılar Mahallesi'nde de demir elektrik direği devrildi.

Manavgat Belediyesi, Akseki'de kar temizleme çalışmaları için sabah saatlerinde ilçeye 2 greyder gönderdi. Greyderler Akseki'nin merkez mahallelerinde yol açma çalışmalarına başladı. Kırsal alandaki mahallelerde Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı, buzlanma, tipi ve fırtına nedeniyle dün trafiğe kapatılan Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bugün de araç geçişine izin verilmiyor. Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Akseki kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermezken, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.