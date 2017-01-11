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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:18

GİRESUN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Giresun'da bugüne kadar 14 tır yardım malzemesi toplandı.

İl Müftüsü Muhittin Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun halkının Halep ve Suriye'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadığını, yediden yetmişe herkesin kampanyaya çok ciddi destek sağladığını belirtti.

"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasıyla bugüne kadar 14 tır yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığını ifade eden Oral, "Kampanyaya Giresun Müftülüğü olarak biz de katkı sağladık. Personelimiz arasında toplanan bağışla un alındı, 4 tırla bölgeye ulaştırıldı. Yine Giresun halkı 10 tır dolusu yardım malzemesi teslim etti. Bunlar da bölgeye gönderildi." dedi.

Oral, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin de kampanyaya, kumbaralarında biriktirdikleri toplam bin 140 lirayı bağışladığını dile getirdi.

İlçelerde de çok ciddi yardım kampanyaları düzenlendiğine işaret eden Oral, toplanan yardımların belli aralıklarla Haleplilere ulaştırılacağını bildirdi.

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