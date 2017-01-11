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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY soruşturması

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:23

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan SGK İl Müdürlüğü çalışanlarından A.K, öğretmenler M.G, M.T. ve K.D, ziraat mühendisi M.Y. ve eczacı Ö.K'nin emniyetteki işlemlerini tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Güvenlik kaynakları, zanlıların, FETÖ'nün askeriye sorumluları olduğunu belirtti.

Öte yandan, gözaltındaki 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta, aralarında öğretmen, eczacı ve memurların da bulunduğu, örgütün askeri sorumlusu olduğu öne sürülen 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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