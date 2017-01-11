Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BATMAN (AA) - Batman merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Firari 7 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Batman merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.