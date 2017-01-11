Mersin'de öğrencilere kar sürprizi sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde belediye tarafından, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için okullara kamyonlarla kar taşındı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iklim şartları nedeniyle kar yağmayan bazı bölgelerdeki okulların idarecileri, belediyeye başvurarak öğrencilerin karla buluşturulmasını istedi.

Belediye ekipleri de bunun üzerine, yüksek kesimlerden topladıkları karları kamyonlarla merkezdeki okullara taşıdı.

Okul bahçesine dökülen karları görünce büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, doya doya kar topu oynama fırsatı buldu.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamalarına vesile olmak istediklerini belirterek, yaylalarda kar yağdığı sürece bu etkinliği, talep eden diğer okullarda da sürdüreceklerini kaydetti.

Toroslar Belediyesi olarak yaylalarda karla mücadele konusunda ellerindeki tüm imkanları kullanarak, gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Tuna, yol açma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde de belediye, Toros Dağları eteklerinden kamyonla kar getirerek sahil kesimindeki okullarda öğrencilerin karla oynamasını sağlamıştı.