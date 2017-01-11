Hakkari'de engelli ailelerine 32 milyon lira yardım

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de geçen yıl evde bakım hizmeti kapsamında 3 bin 42 engelli ailesine 32 milyon 360 bin 486 lira yardım yapıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl evde bakım hizmeti kapsamında il genelinde 3 bin 42 engelli ailesine ayda 2 milyon 851 bin 83 lira olmak üzere, toplam 32 milyon 360 bin 486 lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan, korunmaya muhtaç çocukları olan, eşi vefat etmiş ya da eşi cezaevinde olan 2 bin 353 aileye 5 milyon 377 bin 184 lira, 4 bin 479 aileye de 2 milyon 100 bin lira doğum yardımı yaptıklarını anlatan Bildirici, şiddete uğramış 15 çocukla ilgili çalışma yaptıklarını ve çocukların ailelerine dönmelerini sağladıklarını, 5 engelli ve yaşlıyı huzur evi ile özel bakım merkezlerine yerleştirdiklerini kaydetti.

Bildirici, 388 şehit ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmelerini sağladıklarını, 497 şehit ve gazi yakınına ücretsiz seyahat kartı verdiklerini ifade etti.

Kadın Konuk Evi Müdürlüğüne müracaatta bulunan şiddete uğramış, gidecek yeri olmayan 49 kadın ile 43 çocuğun barınma ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Bildirici, şöyle konuştu:

"2017 yılında hedeflerimizden biri Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü açmak. İnşallah kısa sürede açacağız. Hakkari genelinde şiddete uğramış, şiddete uğrama tehlikesi olan kadın, çocuk, engelli, genç, yaşlılar ile ilgili çalışmaları başlatacağız. Bahar ayı ile inşallah İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi binalarının temelini atacağız. Yine Yüksekova ilçemizde Sosyal Hizmet Merkezi binamızın yapım ihalesine çıkılmış olup, ihale süreçleri devam etmektedir. Şemdinli ilçemizde Sosyal Hizmet Merkezi açma çalışmalarını başlattık."