11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de engelli ailelerine 32 milyon lira yardım

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:07

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de geçen yıl evde bakım hizmeti kapsamında 3 bin 42 engelli ailesine 32 milyon 360 bin 486 lira yardım yapıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl evde bakım hizmeti kapsamında il genelinde 3 bin 42 engelli ailesine ayda 2 milyon 851 bin 83 lira olmak üzere, toplam 32 milyon 360 bin 486 lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan, korunmaya muhtaç çocukları olan, eşi vefat etmiş ya da eşi cezaevinde olan 2 bin 353 aileye 5 milyon 377 bin 184 lira, 4 bin 479 aileye de 2 milyon 100 bin lira doğum yardımı yaptıklarını anlatan Bildirici, şiddete uğramış 15 çocukla ilgili çalışma yaptıklarını ve çocukların ailelerine dönmelerini sağladıklarını, 5 engelli ve yaşlıyı huzur evi ile özel bakım merkezlerine yerleştirdiklerini kaydetti.

Bildirici, 388 şehit ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmelerini sağladıklarını, 497 şehit ve gazi yakınına ücretsiz seyahat kartı verdiklerini ifade etti.

Kadın Konuk Evi Müdürlüğüne müracaatta bulunan şiddete uğramış, gidecek yeri olmayan 49 kadın ile 43 çocuğun barınma ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Bildirici, şöyle konuştu:

"2017 yılında hedeflerimizden biri Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü açmak. İnşallah kısa sürede açacağız. Hakkari genelinde şiddete uğramış, şiddete uğrama tehlikesi olan kadın, çocuk, engelli, genç, yaşlılar ile ilgili çalışmaları başlatacağız. Bahar ayı ile inşallah İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi binalarının temelini atacağız. Yine Yüksekova ilçemizde Sosyal Hizmet Merkezi binamızın yapım ihalesine çıkılmış olup, ihale süreçleri devam etmektedir. Şemdinli ilçemizde Sosyal Hizmet Merkezi açma çalışmalarını başlattık."

İLGİLİ HABERLER

Terör örgütünün finans kaynağına darbe
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
Hakkari'de gümrük kaçakçılığı
YEREL

HAKKARİ'DE GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI
Hakkari'de dondurucu soğuklar
YEREL

HAKKARİ'DE DONDURUCU SOĞUKLAR
AK Parti'den gazetecilere kahvaltı
YEREL

AK PARTİ'DEN GAZETECİLERE KAHVALTI
Hakkari'de internet haberciliği gelişiyor
YEREL

HAKKARİ'DE İNTERNET HABERCİLİĞİ GELİŞİYOR
Kardan savaş uçağı yaptı
YEREL

KARDAN SAVAŞ UÇAĞI YAPTI
Kardan savaş uçağı yaptı
YEREL

KARDAN SAVAŞ UÇAĞI YAPTI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
2800 rakımda mahsur kalan at kurtarıldı
YEREL

2800 RAKIMDA MAHSUR KALAN AT KURTARILDI
Mehmetçik'ten öğrencileri &quot;ısıtan yardım&quot;
YEREL

MEHMETÇİK'TEN ÖĞRENCİLERİ "ISITAN YARDIM"
Hakkari İl Yatırım Komitesi toplantısı
YEREL

HAKKARİ İL YATIRIM KOMİTESİ TOPLANTISI
Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve giyim desteği
YEREL

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE AYAKKABI VE GİYİM DESTEĞİ
Hakkarili öğrencilere hayvan sevgisi eğitimi
YEREL

HAKKARİLİ ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ EĞİTİMİ
Şemdinli'deki patlamada hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
YEREL

ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ