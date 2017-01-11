Yurtta kış

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ADANA (AA) - Adana'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu 7 ilçede, 61 araç ve 200 personelle ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü ilçelerde, köy yolları ve merkez mahallelerdeki yolların açık kalması ve ulaşımın sağlanabilmesi için 61 araç ve 200 personelle 3 vardiya halinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Toros Dağları'nın eteklerindeki Aladağ, Tufanbeyli, Feke, Pozantı, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde, yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız yürütülüyor.

Sorumluluk bölgesinde 600 kilometrelik yol ağının açık kalması için çalışan ekipler, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet ve Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle de ortak çalışmalar yürütüp, zor durumdaki vatandaşların yardımına koşuyor.