Kırılan vinç kolunun altında kalan işçi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, kırılan vinç kolunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Erenköy Mahallesi'nde inşaatta çalışan Hasan Eslek (40), betonarme plakları katlanır vinç yardımıyla birinci kata taşımaya başladı.
Bu sırada vincin yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağırlık taşıyan kolu kırıldı. Kolun altında kalan Eslek, arkadaşları tarafından başka bir vinç yardımıyla çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Eslek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Eslek'in cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.