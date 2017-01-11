Sakarya'da yaban ve sokak hayvanlarına zengin menü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Karasu Belediyesi çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belediye ekipleri, esnafların da yardımıyla ilçedeki sokaklara ve Kızılcık Tepesi'ne 500 kilogram buğday, 100 kilogram et ve 250 ekmek bıraktı.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak ve yaban hayvanlarının açlıklarını gidermek için esnaflardan ve fırınlardan topladıkları yiyecekleri dağıttıklarını aktaran İspiroğlu, "İlçe merkezinde ekiplerimiz 24 saat aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek vererek aç kalmamasını sağlıyor." diye konuştu.

İspiroğlu, kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığını da sözlerini ekledi.

Daha sonra İspiroğlu, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye veterineri ve ekiplerle doğaya yem bıraktı.