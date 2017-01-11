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"Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Arttırılması" projesi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:21

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi" (KEP II) kapsamında Gaziantep'te, okula devam risk bulunan kız öğrenciler ile kamu çalışanları, imamlar ve güvenlik güçlerine eğitimler verildi.

Daha çok çocuğun daha kaliteli eğitim alabilmesi amacıyla MEB tarafından yürütülen KEP II projesi çerçevesinde Gaziantep'te bir otelde çeşitli kesimlere yönelik eğitim seminerleri düzenlendi.

Geçen hafta başlayan, okula devamlarında risk bulunan kız öğrencilerin Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden kariyer rehberliği eğitim aldığı seminerler kapsamında bugün de 115 kamu çalışanı, 50 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 10 imam, 2 polis ve 2 jandarma personeline kapasite geliştirme eğitimleri verildi.

Teorik bilgilerin yanı sıra seminerde eğitime devamlarında risk bulunan kız çocuklarının ailelerinin ikna edilmesi gibi canlandırmalar da yapıldı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcisi, rehberlik öğretmeni, din görevlisi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeliyle kolluk kuvvetlerinden ekipler oluşturulacak proje kapsamında, merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde alan çalışması yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KEP II projesinde yerel yönetimler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, okul aile birlikleri, öğretmenler ve diğer kurum kuruluşlarından gönüllülük esasıyla çalışacak ekipler oluşturulacağını aktardı.

Ekiplerin yapacağı ev ziyaretleriyle çeşitli nedenlerle eğitim öğretime devam edemeyen kız çocuklarının okullaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Mete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Gelin Etmeyin Okula Gönderin" projesinin de KEP II için altyapı oluşturacağını belirtti.

Kentte eğitim kapsamında yürütülen çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Mete, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te eğitim-öğretim alanında akademik başarının arttırılmasına yönelik Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmaların ürününü bu yıl yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavlarında almaya başladığımızı görüyoruz. Bir önceki eğitim-öğretim yılındaki ortalamanın üzerinde bir sonuç aldığımız gibi, geçen yıl 120'de 120 net yapan öğrenci sayımız 5 iken bu yıl 26 oldu. Bu 26 kişinin dağılımına baktığımızda 13 devlet okulu, 13 özel okul şeklindedir. Bu da eğitimde fırsat eşitliğinin köy, kasaba, şehir farkı olmadan bütün kesimlere dağıtıldığının bir göstergesidir. Bu vesileyle öğrencilerimizi, kıymetli ailelerini, onlara emek veren değerli öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Gaziantep'in önümüzdeki süreçte hak ettiği yere geleceğine bütün eğitim camiası olarak yürekten inanıyoruz."

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