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Görme engelli hafızlar, şehitler için mevlit okudu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:43
Görme engelli hafızlar, şehitler için mevlit okudu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta görme engelli hafızlar, şehitler için mevlit okudu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Kültür Park Konferans Salonu'nda mevlit programı düzenlendi.

Programda görme engelli hafızlar, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okudu, ney çaldı.

İl Müftü Yardımcısı Davut Bolat'ın dua okuduğu programa katılan şehit yakınları, duygu dolu anlar yaşadı. Şehit yakınları, hafızlara Türk bayrağı ve karanfil verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada, her zaman engelliler, gaziler ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Büyük devlet olmak, büyük düşünmek kolay değil. Her şeyin bir bedeli var. Bugünlerin geçeceğine ve daha güzel günlerin geleceğine inanıyoruz. Şehitlik kavramı hem örf ve adetimiz hem de dinimiz açısından önemli bir kavram. Birçok aile çocuklarını askere gönderirken ya şehit ya gazi diye gönderiyor. Şehit yakınlarına 'üzülmeyin' diyemem ama 'övünün' diyebilirim. Çünkü sizin yakınınız şehitlik makamına erdi. Bu çok yüce bir makam."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman da şehit aileleri ve yakınlarının ülke için önemli bir değer olduğunu kaydetti.

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