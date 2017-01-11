GÜNCELLEME - Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ne bağlı İnece beldesinde evlerinde yangın çıkan aile, çatının çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Yeni Mahalle Çakmak Sokak'ta, Özacar ailesine ait tek katlı evdeki mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu çıkan ve tüm evi saran yangın sırasında çatı da çöktü.

Baba Sedat, anne Elif ile çocukları Ali (9) ve Reyhan (8) Özacar, enkaz altında kaldı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce yangını söndürdü, daha sonra evin salonuna sığınan aileye ulaşmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Sedat, Elif ve Ali Özacar, hastaneye kaldırıldı.

Ailenin 8 yaşındaki kızı, 2. sınıf öğrencisi Reyhan Özacar'a ulaşmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Bir saat süren çalışmalar sonucu Reyhan Özacar'ın cesedi çıkarıldı.

Küçük kızın cesedi savcının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

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