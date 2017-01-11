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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:40

BİLECİK (AA) - Pazaryeri ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen kişi evinde ölü bulundu.

Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde yalnız yaşayan Hasan Hüseyin Kurulgan (70), bir süre dışarı çıkmayınca durumdan şüphelenen komşuları köy muhtarıyla eve girdi.

İlçede bir gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle karbonmonoksit gazına maruz kaldığı tahmin edilen Kurulgan'ın öldüğü belirlendi.

Ceset, Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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