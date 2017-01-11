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Tutak Belediyesine görevlendirme

11 Ocak 2017 Çarşamba, 20:52

AĞRI (AA) - Ağrı'da terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Tutak ilçesinin belediye başkanı DBP'li Fırat Öztürk'ün yerine Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Tutak Belediye Başkanı Öztürk, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılırken, yerine Tutak Kaymakam Erat'ın Belediye Başkan Vekili olarak getirildi.

Erat'ın yeni görevine yarın başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erat'ın görevlendirildiği Tutak Belediyesinde arama yapılıyor.


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